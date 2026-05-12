 خيسوس: كان عرساً كرويًا.. والفرصة الأخيرة حرمتنا الاحتفال

هاني البشر ( الرياض )

قال خورخي خيسوس مدرب نادي ⁧‫النصر‬⁩ خلال المؤتمر الصحافي بعد مواجهة ⁧‫الهلال‬⁩ في الجولة 32 من دوري روشن: ” أود في البداية تهنئة الجميع على المهارات التكتيكية، التي شهدتها المباراة، والأجواء داخل الملعب، والحضور الجماهيري الذي صنع عرسًا كرويًا، بكل ما تعنيه الكلمة، والفرصة الأخيرة في المباراة حرمتنا من الاحتفال اليوم بلقب الدوري، لكن ما زالت أمامنا مباراة على أرضنا؛ لنصبح أبطالًا للدوري، وكرة القدم دائمًا تمنحك فرصة أخرى، ونحن مؤمنون كثيرًا بتحقيق الفوز والآن تركيزنا منصب على الاستشفاء، ولدينا نهائي دوري أبطال آسيا 2 يوم السبت.

وأضاف: شاهدنا اليوم علامات الإرهاق على عدد من اللاعبين، فالمباراة كانت مرهقة والطقس حار، وسنعمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة للمواجهة المقبلة، وأردف: هذا التعثر لن يؤثر على اللاعبين، ربما خلال الساعات الأولى فقط، لكن الفريق يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه اللحظات والهدف جاء بعد احتكاك بين بينتو ومارتينيز دون وجود تدخل من لاعبي الهلال، لكن مثل هذه اللقطات تحدث كثيرًا في كرة القدم.

وواصل خيسوس: قلت للجماهير إن أمامنا مباراة على ملعبنا لتحقيق لقب الدوري، ومن الطبيعي أن يرغب الجميع بأن يكون بطلًا عندما يتبقى لقاء واحد فقط ومن الصعب علينا تقبّل التعادل؛ لأننا كنا نريد حسم اللقب اليوم، لكن بإذن الله النصر سيحقق الفوز أمام ضمك ولا ننسى أيضًا أن لدينا نهائي دوري أبطال آسيا 2 قبل ذلك، ولدي بعض القلق بسبب الإرهاق الذي يعاني منه عدد من اللاعبين، لا ننسى أننا افتقدنا أنجيلو والخيبري بسبب الإصابة، لذلك دفعت بسعد الناصر وقدم أداءً مميزًا، وأغلق المساحات أمام سافيتش وبعد إصابة بروزوفيتش أشركت نادر، لكن بعد هذه التبديلات أصبح الفريق بنزعة دفاعية أكبر، لذلك لم نتمكن من الهجوم وتسجيل الهدف الثاني، وحاولنا المحافظة على التقدم، لكن الجميع شاهد الطريقة التي جاء بها هدف التعادل ” .