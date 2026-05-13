خططوا لاستهداف منشآت حيوية.. البحرين: سجن مؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري

البلاد (المنامة)

أصدرت محكمة بحرينية حكماً بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين بعد إدانتهما بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، والتورط في مخطط استهدف تنفيذ أعمال عدائية وإرهابية داخل المملكة؛ وفق ما أعلنته النيابة العامة البحرينية.

وأوضحت النيابة أن القضية بدأت بعد ورود معلومات وتحريات أجرتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، كشفت عن قيام جهات استخباراتية مرتبطة بإيران والحرس الثوري بتمويل عناصر على صلة بتنظيمات وُصفت بالإرهابية، تتخذ من الأراضي الإيرانية مقراً لها، بهدف جمع معلومات عن منشآت حيوية داخل البحرين؛ تمهيداً لاستهدافها.

وبحسب تفاصيل التحقيقات، فإن المتهم الأول كان مقيماً في إيران، حيث يُشتبه في أنه تولى عملية تجنيد المتهم الثاني داخل البحرين، وأسند إليه مهام تتعلق بنقل واستلام أموال مخصصة لدعم تلك الأنشطة، إضافة إلى جمع معلومات عن مواقع ومنشآت إستراتيجية داخل البلاد، وتمريرها إلى جهات خارجية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأجهزة استخبارات إيرانية.

وأكدت النيابة العامة، أن التحقيقات أظهرت أن هذه الأنشطة كانت تهدف إلى الإضرار بأمن واستقرار البحرين، ضمن ما وصفته بمحاولة لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة.

وأضافت أن السلطات باشرت الإجراءات فور تلقي البلاغ، حيث جرى استجواب المتهمين وسماع أقوال الشهود، إلى جانب فحص أجهزة إلكترونية مضبوطة من قبل خبراء فنيين، والتي دعمت نتائجها الاتهامات الموجهة إليهما.

وأشارت النيابة إلى أن القضية نُظرت أمام المحكمة خلال عدة جلسات متتالية، رُوعيت خلالها الضمانات القانونية كافة، بما في ذلك حق المتهمين في الدفاع وتوكيل محامين، مؤكدة أن الحكم صدر وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في البلاد.