الهروب من الهبوط وصراع الآسيوية يشعلان الجولة 33 في روشن

تتصاعد الإثارة في الجولة 33 -قبل الأخيرة- من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2025 – 2026″، وذلك عندما يستهدف الاتفاق وضيفه الاتحاد، النقاط الثلاث، في مواجهة سيخوضانها يوم غدٍ الخميس، على ملعب إيجو بالدمام.

ويأمل الاتحاد والاتفاق في الانتصار الذي يضمن لأحدهما حجز مقعدٍ مؤهلٍ للبطولات الآسيوية، وذلك لأن الاتفاق يحتل المركز السابع برصيد 49 نقطة، فيما يسبقه الاتحاد في سادس المراكز برصيد 52 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الشباب.

تفادي الهبوط

يستعد ضمك لخوض مواجهة ستكون حاسمة له أمام الفيحاء ضمن منافسات ذات الجولة يوم الجمعة المقبل، لاسيما وهو يحتل المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة متساويًا مع الرياض الذي يأتي بعده في المركز الـ 16 وبذات الرصيد من النقاط، والذي سيحل ضيفًا على التعاون في بريدة لحساب نفس الجولة.

الفريقان “ضمك والرياض” هما من يبقيان الصراع مشتعلًا في مؤخرة الترتيب خشية من الهبوط لمصافّ أندية الدرجة الأولى في الموسم القادم، فأحدهما سيرافق النجمة والأخدود اللذين تأكد رسميًا هبوطهما حتى الآن.

الهلال يأمل في تعثر النصر

بدوره كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مواجهة النصر والهلال مساء أمس لحساب الجولة 32، السبب في تأجيل حسم اللقب حتى آخر جولة، لأن فوز النصر في تلك المواجهة كان سيمنحه اللقب مبكرًا، وهو ما لم يحدث، لذا ظلت المنافسة بين الفريقين قائمة، بما أنه تبقى للهلال الوصيف بـ 78 نقطة مباراتان مع نيوم والفيحاء.

ويتطلع الهلال إلى تعثر النصر المتصدر بـ 83 نقطة في مواجهته الأخيرة المتبقية له مع ضمك، والتي من المتوقع أن تكون صعبة، نظير الحافز الذي يمتلكه ضمك للهرب من الهبوط، وضمان البقاء في دوري الأضواء.