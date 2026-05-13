الرياضة

المنتخب السعودي يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا متصدرًا مجموعته

صحيفة البلاد 27 / ذو القعدة / 1447 هـ      13 مايو 2026

البلاد (جدة)

تأهل المنتخب السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عامًا 2026، متصدرًا المجموعة الأولى برصيد (7) نقاط، عقب تعادله مع منتخب طاجيكستان بنتيجة (5 – 5)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وشهدت الجولة ذاتها تعادل منتخب تايلاند مع ميانمار بنتيجة (2 – 2).
وفي المجموعة الثانية، فاز المنتخب الياباني على منتخب إندونيسيا بنتيجة (3 – 1)، فيما تغلب منتخب الصين على قطر بنتيجة (2 – 0).
وتُستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.

