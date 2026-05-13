الصحافة العالمية تحتفي بالبُعد التنظيمي والثقافي لقرعة كأس آسيا 2027 بالدرعية

البلاد (الرياض)
حظيت قرعة كأس آسيا 2027، التي استضافها حي الطريف التاريخي بالدرعية، باهتمام واسع من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، التي ركزت على تنظيم المملكة للحدث، إلى جانب اختيار الدرعية لتكون مكانًا لاستضافة مراسم هذه القرعة، لاسيما بوصفها موقعًا مدرجًا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، في انعكاس للاهتمام المتزايد بالبطولة القارية المرتقبة التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى في تاريخها.
وشكّلت الدرعية محورًا رئيسيًا في عدد من التغطيات الدولية، إذ رأت منصات إعلامية أجنبية أن إقامة مراسم القرعة في قصر سلوى التاريخي تعكس توجهًا لربط البطولات الرياضية بالبُعد الثقافي والسياحي بالمملكة، حيث ركّزت تقارير دولية على البعد التاريخي والثقافي للموقع، إلى جانب الجوانب التنظيمية المصاحبة للحدث.
وفي هذا السياق، تناول موقع Beyan التركمانستاني الجوانب التنظيمية المرتبطة بالبطولة، مشيرًا إلى استمرار استعدادات السعودية لاستضافة الحدث القاري، فيما ركز موقع Human Online الدولي على اختيار الدرعية بوصفها موقعًا يعكس الهوية التاريخية والثقافية للمملكة، وسلّط موقع Footballist الكوري الجنوبي الضوء على مراسم القرعة والتنظيم المصاحب لها، إلى جانب استعدادات البطولة والملاعب المستضيفة.
وسلّطت تغطيات آسيوية ودولية الضوء على نتائج القرعة والمواجهات في دور المجموعات؛ حيث أشارت شبكة ESPN إلى المواجهات القوية بين عدد من المنتخبات الآسيوية، وفي مقدمتها اليابان وقطر، إلى جانب لقاءات كوريا الجنوبية وفيتنام، وأستراليا والعراق، متوقعةً أن تشهد البطولة مواجهات تنافسية مبكرة منذ دور المجموعات.
واهتمت وسائل إعلام آسيوية بمسار منتخباتها الوطنية في البطولة، حيث وصفت تقارير يابانية مواجهة اليابان وقطر بأنها إعادة لنهائي نسخة 2019، فيما اعتبرت وسائل إعلام إندونيسية المجموعة السادسة من أصعب مجموعات البطولة، كما تناولت صحيفة China Daily الصينية وقوع المنتخب الصيني في مجموعة وصفتها بـ”الصعبة” إلى جانب إيران وسوريا وقيرغيزستان، مع التركيز على استعدادات السعودية التنظيمية والجماهيرية للبطولة.
من جهتها، لفتت صحيفة Malay Mail الماليزية الانتباه إلى بدء طرح تذاكر البطولة عقب مراسم القرعة، والجوانب التنظيمية والجماهيرية المرتبطة بالحدث، وأن القرعة تمثل الانطلاقة الفعلية للبطولة القارية.
ووصفت وكالة Reuters مجموعة السعودية بأنها “مجموعة عربية خالصة” في ظل وجود الكويت وعُمان وفلسطين، بينما ركزت شبكة CNN Arabic على المواجهات العربية المرتقبة والتوازن الذي أفرزته القرعة بين المنتخبات الآسيوية.
يذكر أن مراسم القرعة النهائية لبطولة كأس أمم آسيا 2027، التي أُقيمت في الدرعية، كانت قد أسفرت عن توزيع المنتخبات الـ24 على ست مجموعات، ستنطلق بالرياض وجدة والخبر في 7 يناير إلى 5 فبراير 2027م، على 8 ملاعب موزعة على المدن الثلاث.
