الرياض تستضيف الاجتماع الثالث لمجموعة التنسيق الدولية للصحة في اليمن

استضافت مدينة الرياض الاجتماع الثالث لمجموعة التنسيق الدولية للصحة في اليمن، بتنظيم مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY) ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، ووزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية، بمشاركة أكثر من 20 ممثلًا عن الجهات المانحة الدولية والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة.
وشهد الاجتماع مشاركة خبراء فنيين ومسؤولين حكوميين يمنيين بهدف توحيد الأولويات، ومعالجة فجوات التمويل، وتدعيم الخطوات العملية لدعم القطاع الصحي في اليمن، واستعراض الإستراتيجية الوطنية الصحية التي تقودها الحكومة اليمنية، وناقش أولويات التدخلات الصحية، والتحديات التمويلية؛ بما يسهم في تطوير النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدين الأثر الكبير الذي تُحدثه المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون على أرض الواقع.
وأكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح عن خالص امتنانه للمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والشركاء الدوليين على دعمهم وشراكتهم الراسخة.
وقال: “لقد حققنا معًا الكثير، من التقدم الذي نشهده اليوم في النظام الصحي اليمني ونواصل العمل لحماية المكتسبات التي تحققت وضمان استدامة الخدمات الأساسية”، معبرًا عن تقديره للتعهدات لاستمرار الدعم والشراكة الدولية، مما يمكن من مواصلة خدمة الشعب اليمني.
من جهته أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يولي القطاع الصحي أولويةً خاصة بوصفه ركيزةً محورية في مسار التنمية الشاملة، وفي هذا الإطار سيبدأ البرنامج خلال العام الجاري تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة، الصرح الطبي الذي أنشأه البرنامج وجهّزه وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، كما يعمل البرنامج على عدد من المشاريع الداعمة للقطاع الصحي تعزيزًا لفرص الوصول للخدمات الطبية، وتشمل إنشاء مستشفى حضرموت الجامعي لتلبية الاحتياج الطبي المتنامي في المحافظة، ومستشفى العين الريفي في محافظة تعز، إضافة إلى مستشفى الضالع الريفي، ومركز الأمومة والطفولة، ومركز طوارئ الولادة في رأس العارة؛ بما يرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الصحية ويوسّع نطاق الاستفادة منها.
من جانبها، قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف: “يجسد اجتماع اليوم قوة الشراكة الدولية في دعم النظام الصحي في اليمن، وأتقدم بالشكر للحكومة اليمنية ووزير الصحة العامة والسكان على قيادتهم، وللمملكة العربية السعودية على دعمها المبتكر والمتواصل، بما في ذلك الصندوق الصحي الجديد لليمن، وستظل المملكة المتحدة ملتزمة بشكل كامل بدعم الشعب اليمني، كما أن إعلان اليوم عن تقديم تمويل جديد بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني سيسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، خصوصًا للنساء والأطفال، ورغم حجم التحديات والحاجة إلى المزيد من العمل، فإن مناقشات اليوم تؤكد أن العمل المشترك قادر على تحقيق تقدم ملموس”.
ويأتي انعقاد الاجتماع امتدادًا لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم قطاع الصحة، حيث قدم للقطاع 50 مشروعًا ومبادرة تنموية، يبرز منها مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة بسعة 110 أسرّة، إلى جانب مستشفى الأمير محمد بن سلمان، أحد أبرز الصروح الطبية في اليمن، مقدمًا أكثر من 4 ملايين خدمة طبية، بسعة 270 سريرًا، مدعومًا بأكثر من 2000 جهاز طبي.
وشملت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعم 30 منشأة طبية في 13 محافظة يمنية هي: عدن، وسقطرى، وحجة، والجوف، ومأرب، وشبوة، وحضرموت، والمهرة، وأبين، ولحج، وتعز، والمهرة، والضالع؛ بما يعزز استمرارية الخدمات ويقلل الإحالات الطبية، إلى جانب تنفيذ مراكز تخصصية في أمراض القلب والكلى ومجالات الأمومة والطفولة كما في مركز غسيل الكلى في المهرة الذي قدّم أكثر من 100 ألف خدمة طبية، ومركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن سلمان الذي أجرى أكثر من 10 آلاف عملية لجراحة وقسطرة القلب.
كما تشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بناء القدرات الصحية عبر دعم التعليم الطبي، من خلال تجهيز كلية الصيدلة بجامعة عدن، وإنشاء ثلاث كليات صحية بجامعة تعز، وكلية صحية في المهرة، إلى جانب إطلاق برامج تدريب تخصصية، شملت الزمالة اليمنية لأمراض القلب ودبلومات العناية المركزة والرعاية التنفسية، وبرامج البورد العربي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وترسيخ استدامة القطاع الصحي في اليمن.
وتندرج هذه الجهود ضمن منظومة تنموية تضم 287 مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في ثمانية قطاعات حيوية، في مقدمتها التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل إلى جانب الزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية.