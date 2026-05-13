” الدفاع المدني بالحج” ينفذ فرضية حريق بالعاصمة المقدسة استعدادًا لحج 1447هـ

نفذت قوات الدفاع المدني بالحج، اليوم، فرضية حريق في أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة، وذلك ضمن استعداداتها لموسم حج 1447هـ، وتعزيزًا للجاهزية الميدانية للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
وتضمنت الفرضية، عمليات الإطفاء والإنقاذ، وإخلاء النزلاء، والتعامل مع حالات الاحتجاز والإصابات، وأعمال طرد الدخان وتفعيل الفرز الطبي، ودعم الإسناد.
