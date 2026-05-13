المحليات

” الدفاع المدني بالحج” ينفذ فرضية حريق بالعاصمة المقدسة استعدادًا لحج 1447هـ

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو القعدة / 1447 هـ      13 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (مكة المكرمة)

نفذت قوات الدفاع المدني بالحج، اليوم، فرضية حريق في أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة، وذلك ضمن استعداداتها لموسم حج 1447هـ، وتعزيزًا للجاهزية الميدانية للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وتضمنت الفرضية، عمليات الإطفاء والإنقاذ، وإخلاء النزلاء، والتعامل مع حالات الاحتجاز والإصابات، وأعمال طرد الدخان وتفعيل الفرز الطبي، ودعم الإسناد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *