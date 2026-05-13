” البلديات والإسكان” توقّع عددًا من الشراكات في “إينا 2026” 

وقّعت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بوكالة الإسكان التنموي، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، ضمن مشاركتها كونها شريكًا إستراتيجيًا في معرض “إينا الدولي 2026” للقطاع غير الربحي، وذلك بحضور المشرف العام على وكالة الإسكان التنموي المهندس سلطان بن جريس الجريس.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات التنموية، وتمكين المبادرات المجتمعية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة، إلى جانب رفع كفاءة التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص.
وشملت الاتفاقيات التي تنفذها وكالة الإسكان التنموي عبر الإدارة العامة لتنمية القطاع غير الربحي، مجالات الإسكان التنموي، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي، والتدريب والتأهيل، والحوكمة، وتطوير الحلول التقنية والبيانات التنموية، بما يسهم في دعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي والتنموي المستدام.