” البلديات والإسكان” توقّع عددًا من الشراكات في “إينا 2026” 

27 / ذو القعدة / 1447 هـ      13 مايو 2026

البلاد (الرياض)
وقّعت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بوكالة الإسكان التنموي، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، ضمن مشاركتها كونها شريكًا إستراتيجيًا في معرض “إينا الدولي 2026” للقطاع غير الربحي، وذلك بحضور المشرف العام على وكالة الإسكان التنموي المهندس سلطان بن جريس الجريس.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات التنموية، وتمكين المبادرات المجتمعية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة، إلى جانب رفع كفاءة التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص.
وشملت الاتفاقيات التي تنفذها وكالة الإسكان التنموي عبر الإدارة العامة لتنمية القطاع غير الربحي، مجالات الإسكان التنموي، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي، والتدريب والتأهيل، والحوكمة، وتطوير الحلول التقنية والبيانات التنموية، بما يسهم في دعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي والتنموي المستدام.

ووقّعت الوزارة مذكرات تعاون مع عدد من الجهات، من بينها وزارة العدل، وصندوق البيئة، وجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، إلى جانب عدد من الشركات والمنصات المتخصصة، دعمًا لمبادرات الإسكان التنموي وتعزيزًا للشراكات المجتمعية والتنموية.

وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبناء أثر تنموي مستدام.

يُذكر أن معرض “إينا 2026” يُقام بمشاركة أكثر من 100 جهة محلية ودولية من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والوقفية والمهنية، إلى جانب عدد من الجهات الأكاديمية والخدمية، ويشهد على مدى ثلاثة أيام جلسات ولقاءات متخصصة تناقش مستقبل القطاع غير الربحي والاستدامة المالية والشراكات التنموية.

