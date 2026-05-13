” البلديات والإسكان” تبرز دور القطاع غير الربحي في التنمية الحضرية خلال “إينا 2026”

البلاد (الرياض)
شاركت وزارة البلديات والإسكان ممثلةً بوكالة الإسكان التنموي، بصفتها شريكًا إستراتيجيًا في معرض “إينا الدولي 2026” للقطاع غير الربحي، عبر حضور فاعل يعكس جهود الوزارة في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في التنمية الحضرية والإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية.
وشهد جناح الوزارة حضورًا لافتًا من المختصين والمهتمين والجهات الحكومية والخاصة والأذرع الشريكة، إلى جانب عدد من الزيارات واللقاءات التي استعرضت مبادرات الوزارة وبرامجها في الإسكان التنموي، ودورها في بناء شراكات تنموية تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستدامة المجتمعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمن ملتقى القطاع غير الربحي للبلديات والإسكان، المقام ضمن فعاليات المعرض، عددًا من أوراق العمل والجلسات الحوارية المتخصصة، التي ناقشت تطوير منظومة القطاع غير الربحي، وتعزيز الأثر التنموي المستدام، وتمكين المبادرات المجتمعية، ورفع كفاءة التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وشارك في أعمال الملتقى عدد من القيادات والخبراء والمتخصصين، حيث استعرضت الجلسات موضوعات متصلة بالإسكان غير الربحي، وممكنات الإسناد الحكومي، وإستراتيجيات الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، إلى جانب تجارب ونماذج وطنية في تمكين المبادرات المجتمعية وتعزيز الأثر الاجتماعي والتنموي.
واستعرضت أمانة العاصمة المقدسة خلال الملتقى جهودها في تمكين القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية، ودور المبادرات التنموية في دعم الاستدامة الحضرية وتعزيز جودة الحياة في المدن.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان، من خلال مشاركتها في “إينا 2026″، استمرار جهودها في تعزيز الشراكات التنموية وتمكين القطاع غير الربحي، وتوسيع نطاق المبادرات ذات الأثر المستدام، بما يسهم في دعم التنمية الحضرية والإسكان التنموي وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات.