الإخلاء الجوي ينقذ حياة حاجة عراقية في حائل

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، حالة إسعافية لحاجة عراقية تعرضت لوعكة صحية أثناء مرورها بمدينة الحجاج، حيث جرى التعامل معها بسرعة عبر الإسعاف الجوي، وتقديم الرعاية الطبية الأولية اللازمة.
ونُقلت الحاجة عبر الإسعاف الجوي إلى المنشأة الطبية المختصة لاستكمال الرعاية الصحية، وسط متابعة مباشرة من الفرق الطبية، حتى استقرت حالتها الصحية بعد تلقيها الخدمات العلاجية اللازمة.
وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الخدمات الإسعافية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي لضيوف الرحمن على طرق الحج، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع جاهزية التعامل مع الحالات الطارئة.
