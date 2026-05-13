الأمير عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تخريج أكثر من 3 آلاف طالب بجامعة حائل

البلاد (حائل)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، حفل تخريج طلاب الدفعة الحادية والعشرين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، والدفعة الرابعة عشرة لدرجة الماجستير بجامعة حائل للعام 2026م، وذلك في المدينة الجامعية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووكيل الإمارة علي بن سالم آل عامر، ورئيس جامعة حائل الدكتور بدر بن شجاع الحربي، وعدد من المسؤولين.
وفور وصول سموه إلى مقر الحفل التُقطت صورة جماعية مع أعضاء مجلس الجامعة، ثم بدأ الحفل بالسلام الملكي وعرض لوحة الكليات.
وألقى الخريج حسان الهمزاني كلمة الخريجين، عبّر فيها عن سعادة الخريجين بهذه المناسبة، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد في رحاب جامعة حائل، مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته وحضوره الحفل.
وتضمّن الحفل أوبريتًا غنائيًا وعرضًا مرئيًا عن أبرز منجزات الجامعة خلال العام، كما أدى الخريجون القسم.
من جانبه، رحّب رئيس جامعة حائل الدكتور بدر الحربي بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه والحضور، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتفي اليوم بتخريج أكثر من ثلاثة آلاف خريج في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، فيما ستحتفي بعد غدٍ بتخريج أكثر من ستة آلاف خريجة.
وأوضح أن الجامعة حققت عددًا من الإنجازات في مجالات الجودة الأكاديمية والاعتمادات الوطنية والدولية، إضافة إلى تميز طلابها في المسابقات والابتكارات والأبحاث العلمية، وحصولها على مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، إلى جانب حضور باحثيها ضمن قائمة أفضل العلماء عالميًا، وتواصل تسجيل براءات الاختراع.
وفي ختام الحفل أطلق سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه رسائل التهنئة للخريجين عبر الهواتف المحمولة، ثم كرّم الخريجين المتفوقين والرعاة وشركاء النجاح.
يُذكر أن عدد خريجي الدفعة الـ21 للبكالوريوس والدبلوم والدفعة الـ14 للماجستير بلغ 3122 خريجًا، منهم 2318 في مرحلة البكالوريوس، و690 في الدبلوم، و114 في الماجستير.