الأميرة ريما بنت بندر تحفز وفد المملكة بـ”آيسف 2026″ باجتماع خاص

البلاد (الرياض)
حثت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وفد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026″، على أهمية تمثيل المملكة بالصورة التي تليق بمكانتها، وإظهار ما يتمتع به أبناء وبنات الوطن من تميز علمي ورقي في التعامل وحضور يعكس ثقافة المملكة وقيمها.
وشددت الأميرة ريما بنت بندر خلال اجتماع افتراضي مع الوفد السعودي، على أن الطلبة السعوديين سفراء لوطنهم، معربة عن فخرها بوصول طلبة المملكة إلى هذه المنصة العلمية العالمية، مثمنة جهودهم وما بذلوه من عمل وتأهيل للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة، ومتمنية لهم التوفيق في منافسات المعرض وتحقيق مزيد من المنجزات باسم المملكة.
وجاء الاجتماع دعمًا وتحفيزًا للطلبة السعوديين خلال تمثيلهم المملكة في أكبر محفل عالمي للبحث والابتكار لطلبة ما قبل المرحلة الجامعية، بمشاركة أكثر من 1700 طالب وطالبة من نحو 70 دولة، يتنافسون في 22 مجالًا علميًا، وسط حضور نحو 1200 محكم ومحكمة لتقييم المشروعات.
ويمثل المملكة في “آيسف 2026” المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، الذي يضم 40 طالبًا وطالبة، إضافة إلى طالبين ملاحظين من الموهوبين في مجالات علمية متعددة ضمن النسخة السادسة والسبعين من المعرض.
وتشارك المملكة، ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، في معرض “آيسف” سنويًا منذ عام 2007، وحققت خلال مشاركاتها السابقة 185 جائزة، منها 124 جائزة كبرى و61 جائزة خاصة، كما جاءت في النسخة الماضية في المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.