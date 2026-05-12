يايسله: تركيزي مع الأهلي.. ورحيلي شائعات

البلاد (جدة) أكد ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام التعاون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كان انتصارًا مستحقًا، وليس من السهل الفوز على التعاون، فهو فريق منظم ويقدم مستويات مميزة". وأضاف: "الأهم بالنسبة لي أن الفريق لا يزال يمتلك الحافز والرغبة في تحقيق الانتصارات حتى بعد بطولة النخبة". مدرب الأهلي يرد على شائعات رحيله وعلّق مدرب الأهلي على الأنباء المتداولة بشأن مستقبله مع الفريق، قائلًا: "هذا أمر طبيعي، وليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق شائعات حول رحيلي". وتابع: "الأهم بالنسبة لي حاليًا هو التركيز على العمل وتحقيق المزيد من الأرقام والنجاحات مع الأهلي".