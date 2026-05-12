وسط ضغوط داخل حزب العمال.. ستارمر: لن أتنحى وسأثبت خطأ المشككين

البلاد (لندن)

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه ماضٍ في منصبه ولن يتنحى، متعهداً بإثبات خطأ المنتقدين داخل حزبه وخارجه، في وقت يواجه فيه ضغوطاً سياسية متزايدة داخل صفوف حزب العمال.

جاءت تصريحات ستارمر خلال خطاب سياسي ألقاه في لندن، حيث سعى إلى تهدئة حالة الغضب المتصاعدة داخل الحزب، عقب نتائج وُصفت بأنها الأضعف لحزب حاكم في انتخابات محلية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال ستارمر إنه يدرك حجم الإحباط لدى الرأي العام من الأوضاع السياسية والاقتصادية في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن بعض المواطنين فقدوا الثقة في الأداء الحكومي وفي شخصه شخصياً، لكنه شدد على أنه سيعمل على تغيير هذا الانطباع.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه سيبقى في السلطة ولن ينسحب، مؤكداً عزمه على تنفيذ إصلاحات داخلية تهدف إلى معالجة الجمود الاقتصادي الممتد منذ سنوات، إلى جانب معالجة التوترات الاجتماعية المتصاعدة في البلاد.

وتضمن خطابه تعهدات بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتحسين فرص العمل للشباب، إضافة إلى خطط لإعادة هيكلة بعض القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك التفكير في تأميم صناعة الصلب البريطانية.

كما وجه ستارمر رسائل حادة لخصومه السياسيين، محذراً من تصاعد نفوذ أحزاب منافسة مثل حزب الإصلاح البريطاني، الذي وصفه بأنه «خطير للغاية»، إلى جانب حزب الخضر، في ظل ما اعتبره تهديداً متزايداً لاستقرار المشهد السياسي.

ويأتي هذا الخطاب في وقت يشهد فيه حزب العمال انقسامات داخلية متزايدة، مع تصاعد الدعوات لمراجعة القيادة السياسية للحزب، وسط تحديات اقتصادية وضغوط شعبية متزايدة على الحكومة البريطانية.