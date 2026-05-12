وسط استمرار الاشتباكات والغارات المتبادلة.. موسكو تتهم كييف بخرق الهدنة 23 ألف مرة

البلاد (موسكو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في منطقة العمليات العسكرية الخاصة 23,802 مرة، مؤكدة أن المعارك لم تتوقف رغم الهدنة التي جرى التوصل إليها بوساطة أميركية بين موسكو وكييف.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: إن القوات الأوكرانية نفذت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 12 هجوماً مباشراً على مواقع الجيش الروسي، إلى جانب 767 هجمة باستخدام راجمات الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون، فضلاً عن 6,905 هجمات بواسطة الطائرات المسيّرة، وهو ما اعتبرته موسكو دليلاً على استمرار التصعيد الميداني رغم التفاهمات المعلنة.

في المقابل، أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا واصلت تنفيذ غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تسجيل نحو 150 اشتباكاً على مختلف محاور القتال خلال اليوم الماضي. وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقوع 147 مواجهة عسكرية، فيما أعلنت القوات الجوية في كييف أن الدفاعات الأوكرانية أسقطت 27 طائرة روسية مسيّرة بعيدة المدى أُطلقت خلال الليل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من 9 إلى 11 مايو، في محاولة لتهيئة الأجواء أمام جهود سلام أوسع لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وفي تطور لافت، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقاده بأن الصراع يقترب من نهايته، مشيراً إلى وجود مؤشرات على إمكانية الوصول إلى تسوية، رغم استمرار القتال على الأرض.

وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتيل وعدد من الجرحى في مناطق زابوريجيا وخاركيف وخيرسون ودنيبروبيتروفسك، بينهم أطفال، نتيجة هجمات روسية بطائرات مسيّرة وقصف مدفعي طال مناطق سكنية وبنية تحتية.

ورغم استمرار تبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة، لم تصدر كييف تعليقاً رسمياً مباشراً بشأن مزاعم موسكو، في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، الذي يُفترض أن يشمل أيضاً عملية تبادل ألف أسير حرب من كل طرف، في واحدة من أكبر عمليات التبادل منذ اندلاع الحرب.