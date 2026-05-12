وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإيراني والباكستاني المستجدات

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا أمس (الاثنين)، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي. وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالوساطة الباكستانية والمحادثات الدبلوماسية الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل وجهات النظر بشأنها. وأجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا أمس، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار. وجرى خلال الاتصال مناقشة جهود الوساطة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد الجانبين على أهمية الحلول الدبلوماسية، ودعمهما لكافة الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. من جهة ثانية، وصل وزير الخارجية، إلى المملكة المتحدة أمس، في زيارة رسمية. ومن المقرر أن يلتقي سموه خلال الزيارة بوزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر؛ وذلك لبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية.