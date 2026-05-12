وزارة الإعلام تقيم ورشة عمل عن التغطية الإعلامية لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026

أقامت وزارة الإعلام ورشة عمل عن التغطية الإعلامية لمنافسات المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.بمشاركة أربع جهات تمثل الهيئة العامة لتنظيم الإعلام والاتحاد السعودي لكرة القدم ومبادرة سلام للتواصل الحضاري
وذلك ضمن الجهود لتعزيز تكامل الرؤية الإعلامية، ورفع جودة التغطية، واستعراض الخطط التشغيلية والتنظيمية الخاصة بالإعلاميين المشاركين.
واستعرض المشاركون أهمية ان تكون هذه المشاركة مميزة وتمثيل الإعلام السعودي خير تمثيل وتوثيق اللحظات والقصص التي تمر بالإعلامي في متابعة وتغطية مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم.
وتسعى الجهات ذات العلاقة من خلال هذه الورشة إلى دعم الإعلاميين وتذليل الصعاب لهم في اداء مهمتهم ومساعدتهم لتقديم تغطية مميزة تليق بحجم مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
