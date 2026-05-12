صعود النفط

صعدت أسعار النفط – الاثنين – بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أن رد إيران على مقترح أميركي غير مقبول، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 103.99 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.24 إلى 97.66 دولار للبرميل.

إيرادات ناس

سجلت طيران ناس ارتفاعًا في إيراداتها خلال الربع الأول 9.7% على أساس سنوي، لتتجاوز ملياري ريال، مقارنة بنحو 1.83 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل صافي الربح 117.9 مليون ريال، مقابل 147.8 مليون ريال قبل عام.

أرباح أديس

سجلت أديس القابضة ارتفاعًا قويًا في نتائجها المالية الأولية خلال الربع الأول؛ حيث بلغت الإيرادات 2.39 مليار ريال، مقابل 1.47 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة نمو 62.6%، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 878.8 مليون ريال.