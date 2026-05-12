منع الفصل في رمضان وفترات الاختبارات.. «الكهرباء» تطلق حملة لتعزيز وعي المستهلكين

البلاد (الرياض)

أطلقت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء حملة توعوية جديدة، تحت شعار”حقوقك أولاً”؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم، وواجباتهم المتعلقة بالخدمة الكهربائية، وذلك في إطار التطوير والإصلاحات، التي يشهدها قطاع الكهرباء بإشراف وزارة الطاقة.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تأتي بعد تحديث دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الذي ينظم العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة، بما يضمن تقديم الخدمة لجميع فئات المستهلكين بعدالة وشفافية.

وبيّنت الهيئة أن من أبرز حقوق المستهلك الحصول على خدمة كهربائية موثوق بها، وفاتورة شهرية تتضمن تفاصيل الاستهلاك بشكل واضح، إضافة إلى عدم فصل الخدمة؛ بسبب عدم السداد في عدد من الحالات والأوقات التي يحظر فيها النظام ذلك.

وشملت هذه الحالات فترات الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، وخلال شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني، إضافة إلى منع فصل الخدمة بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وخارج أوقات العمل الرسمية، وكذلك في حال وجود شكوى قائمة تتعلق بالفاتورة، أو إذا كان في المنشأة شخص من ذوي الاحتياجات الماسة إلى الكهرباء.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية عبر موقعها الإلكتروني؛ للتعرف على حقوقهم وواجباتهم، مؤكدة حرصها على تحقيق أعلى معايير العدالة، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.