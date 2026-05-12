منظومة متقدمة بمدن الهيئة.. 1.5 تريليون ريال استثمارات في «الجبيل وينبع»

البلاد (الرياض)

تجاوز إجمالي الاستثمارات في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1.5 تريليون ريال؛ منها 1.27 تريليون ريال استثمارات للقطاع الخاص، فيما تجاوز حجم الاستثمار الصناعي 1.2 تريليون ريال، مع وصول عدد المنشآت الصناعية إلى 839 منشأة صناعية، بما يعكس تنامي جاذبية مدن الهيئة للاستثمارات النوعية.

وأوضح التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، أن الطاقة الإنتاجية للصناعات الأساسية سجلت 582.16 مليون طن سنويًا، والصناعات التحويلية 28.85 مليون طن، إلى جانب منظومة متكاملة للكهرباء والمياه والخدمات الصناعية، بما يعزز تنافسية مدن الهيئة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الكبرى.

وتناول التقرير جهود الهيئة الملكية في مجالات الاستدامة وجودة الحياة، حيث بلغت نسبة تدوير النفايات الصناعية 69%، وتنفيذ برامج ومبادرات بيئية، وتوسع المسطحات الخضراء والخدمات الاجتماعية والصحية.

وتسهم الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنفيذ 40 مبادرة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزز مكانة مدن الهيئة؛ بوصفها وجهات صناعية واستثمارية عالمية.