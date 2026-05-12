مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يشكل مجلس إدارة جديدًا 

واس (واشنطن)
أعلن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، اليوم، تشكيل مجلس إدارته الجديد والموسع، الذي يضم نخبة من أبرز قادة الشركات العالمية في قطاعات المال والطاقة والتقنية والسياحة والدفاع والبنية التحتية والصناعات المتقدمة، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ودعم نمو التجارة والاستثمار بين البلدين.
ويتولى الرئاسة المشتركة للمجلس كلٌ من رئيسة مجلس إدارة مجموعة العليان لبنى العليان، ورئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جين فريزر، فيما يضم المجلس الجديد قيادات بارزة من شركات ومؤسسات عالمية كبرى، بما يعكس الدور المتجدد للمجلس في تعميق وتنويع العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية، والاستفادة من الخبرات الدولية في القطاعات المؤثرة في مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويضم مجلس الإدارة من الجانب الأمريكي عددًا من القيادات التنفيذية، من بينهم رئيسة الاستثمار في ألفابت وجوجل روث بورات، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا براين موينيهان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكتل بريندان بيكتل، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو تشاك روبنز، والرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا جيمس كوينسي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كولغيت-بالموليف نويل والاس.
ويضم المجلس الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إيرلاينز إد باستيان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو جيم فيترلينغ، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل دارين وودز، والرئيسة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون جيني جونسون، والرئيس التنفيذي لشركة هيلتون كريس ناسيتا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل فيمال كابور، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن جيمس تايكليت.
ومن الجانب السعودي، يضم المجلس عددًا من القيادات في القطاعات المحورية المرتبطة بالتحول الاقتصادي في المملكة، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة Humain طارق أمين، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية والعضو المنتدب لشركة تطوير العلا جون باغانو، والرئيس التنفيذي لشركة صفناد كمال باحمدان، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، ورئيس شركة صناعات، زامل سابقًا، عبدالله الزامل.
ويحتفظ المجلس كذلك بعدد من أعضائه القدامى، من بينهم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، والرئيس التنفيذي لشركة التركي القابضة رامي التركي، والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي تشارلز حلاب.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة مجموعة العليان لبنى العليان أن تشكيل المجلس يُظهر عمق ونضج العلاقة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، معربةً عن تطلعها إلى تحويل هذه الشراكة إلى تعاون ملموس يحقق قيمة طويلة الأمد لاقتصاد البلدين.
من جانبها قالت رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جين فريزر: “إن مستوى القيادات المنضمة إلى مجلس الإدارة يعكس الزخم الكبير, الذي تشهده الشراكة التجارية بين المملكة والولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول مهمة في عمل المجلس لتعزيز الروابط الاقتصادية ودعم النمو المشترك طويل المدى.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي تشارلز حلاب، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مجلس الإدارة الجديد يمثل توافقًا استثنائيًا للقيادات العالمية في لحظة محورية من العلاقات الثنائية، وبما ينسجم مع الدور المتجدد والمعاد تصوره للمجلس في الشراكة السعودية الأمريكية، مؤكدًا أن الخبرات المتنوعة لأعضاء المجلس في المجالات الحيوية لكلا الاقتصادين ستسهم في تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التجاري بين البلدين بصورة غير مسبوقة.
وأفاد أن المجلس يتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل، معربًا عن تقديره لأعضاء مجلس الإدارة الذين خدموا المجلس خلال السنوات الماضية، نظير التزامهم وإسهاماتهم في دعم رسالته.
ويأتي تشكيل مجلس الإدارة الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة نموًا متسارعًا، إذ يسعى مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، من خلال مهمته المطورة، إلى تعزيز دوره كمنصة رئيسية لقيادة القطاع الخاص، وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات السعودية والأمريكية، وتمكين الشراكات الإستراتيجية، ودعم نمو التجارة والاستثمار بين البلدين.
ويُعد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي المنتدى الرئيس للتعاون التجاري بين المملكة والولايات المتحدة، إذ يعمل على تسهيل الوصول والحوار بين الشركات الأعضاء والمؤسسات وصناع القرار في البلدين، بما يسهم في تعزيز الأعمال والتجارة والاستثمار المشترك.