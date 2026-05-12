مؤسسة سكن تشارك في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

شاركت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، بورقتي عمل ضمن فعاليات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي “إينا” بمدينة الرياض، لاستعراض تجربتها الرائدة في تطوير منظومة الإسكان التنموي وتعزيز الابتكار والوعي في القطاع غير الربحي.
وقدّم الأمين العام لمؤسسة “سكن” راشد بن محمد الجلاجل ورقة عمل بعنوان “قصة نجاح المؤسسات الأهلية، مؤسسة سكن أنموذجًا”، استعرض خلالها تجربة المؤسسة في تطوير حلول الإسكان التنموي، ودورها في بناء مبادرات نوعية تسهم في تمكين الأسر المستحقة وتحقيق الاستدامة السكنية، إلى جانب تعزيز التكامل مع مختلف القطاعات.
وأكد الجلاجل أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا متسارعًا في قطاع الإسكان التنموي، بدعم من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن “سكن” عملت على مواكبة هذا الحراك من خلال تطوير مبادرات إسكانية مستدامة ومشروعات ذات أثر اجتماعي مباشر، تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار السكني للأسر المستحقة.
كما شارك نائب الأمين العام لتنمية الموارد بمؤسسة سكن محمد بن عبدالله الحسن بورقة علمية بعنوان “إستراتيجية الصورة الذهنية”، تناول فيها أهمية بناء الصورة الذهنية في القطاع غير الربحي، ودورها في تعزيز الثقة والوعي المجتمعي، إضافة إلى استعراض أبرز الممارسات والإستراتيجيات الحديثة في هذا المجال.
وأوضح الحسن أن مؤسسة “سكن” عززت حضورها ورسّخت مفاهيم الإسكان التنموي والعمل الخيري المؤسسي من خلال مبادراتها النوعية والتوعوية، وفي مقدمتها منصة “جود الإسكان”، التي أصبحت إحدى أبرز الممكنات الوطنية لدعم العمل الخيري والإسكاني في المملكة العربية السعودية.
وعلى هامش المشاركة، وقّعت مؤسسة “سكن” اتفاقية تعاون مع جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة، تهدف إلى توفير وحدات سكنية للأسر المستحقة، من خلال تعزيز كفاءة التشغيل والصيانة وضمان استدامة الأصول السكنية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستقرار السكني للمستفيدين.
كما وقّعت “سكن” مذكرة تفاهم مع فريق دعم وتطوير وتمكين التاجر المتنقل، بهدف تمكين المستفيدين اقتصاديًا وتعزيز فرصهم في تحقيق الاستقلال المالي، عبر دعم مشاريعهم التجارية المتنقلة، بما ينعكس إيجابًا على استقرارهم السكني والمعيشي.
