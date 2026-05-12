عقوبات أمريكية جديدة على شبكات النفط الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وتسع شركات في هونغ كونغ والإمارات وسلطنة عُمان، بتهمة تسهيل شحن النفط الإيراني إلى الصين عبر شبكات وشركات واجهة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
تأتي هذه الخطوة بعد حزمة عقوبات سابقة استهدفت جهات دعمت طهران في شراء مكونات للطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الكيانات المشمولة بالعقوبات استخدمت شركات وهمية في مناطق اقتصادية متساهلة لترتيب المدفوعات وشحنات النفط، مؤكدةً أن الحرس الثوري يعتمد على هذه الشبكات لتمويل عملياته.
وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن واشنطن ستواصل تصعيد الضغوط على طهران لحرمانها من مصادر تمويل برامجها العسكرية والنووية.
وتشمل العقوبات أفرادًا يعملون في مقر النفط التابع للحرس الثوري، وينسقون المدفوعات عبر شركة “جولدن جلوب” التركية، التي سبق إدراجها على قائمة العقوبات لدورها في إدارة مبيعات نفطية بمئات الملايين من الدولارات سنويًا.