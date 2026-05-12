شاموسكا يوضح سبب غضبه عقب مواجهة الأهلي

صحيفة البلاد
26 / ذو القعدة / 1447 هـ 12 مايو 2026

البلاد (جدة) أعرب شاموسكا المدير الفني لفريق التعاون عن رضاه بالأداء الذي قدمه لاعبوه رغم الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وقال شاموسكا، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أبارك لفريقي، لقد قدمنا مباراة كبيرة أمام بطل آسيا، وعملنا على تحقيق التوازن داخل الفريق". وأضاف: "تحصلنا على فرصتين قبل أن يسجل الأهلي، وفي النهاية الفريق الذي يسجل أهدافًا أكثر يستحق الفوز". هدفنا إنهاء الموسم سادسًا وتحدث شاموسكا عن ظروف الفريق خلال الموسم الجاري: "حافظنا في الدور الأول على مركز متقدم في جدول الترتيب، وكان ذلك أمرًا مفاجئًا للبعض". وتابع: "خلال فترة الانتقالات الشتوية قمنا ببيع وليد الأحمد وبعض اللاعبين، بالإضافة إلى إصابة بارو، والآن نسعى لتحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه مع الإدارة وهو إنهاء الموسم في المركز السادس". شاموسكا يوضح موقفه مع الجماهير وعلق مدرب التعاون على انفعاله تجاه الجماهير عقب المباراة، مؤكدًا: "جماهير التعاون تقدر العمل الذي أقوم به مع الفريق". وأضاف: "كنت غاضبًا بسبب النتيجة، ومن كان في المدرجات لا يعرف حجم العمل الذي نقوم به داخل الفريق".