رئيس جمهورية الصومال يلتقي نائب وزير الخارجية

واس (كامبالا)
التقى فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الأوغندية كامبالا اليوم، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
ونقل الخريجي في بداية اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية دوام التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -أيدهما الله- وتمنياته للمملكة قيادةً وشعبًا المزيد من التطور والرفاه.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا غير المقيم لدى جمهورية رواندا محمد بن خليل فالوده.
