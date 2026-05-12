الرئيسية
/
/
/
/
/
خيسوس يستقر على تشكيل النصر أمام الهلال
الرياضة

خيسوس يستقر على تشكيل النصر أمام الهلال

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1447 هـ      12 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حسم البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ديربي الرياض المرتقبة أمام الهلال.

ويستعدّ النصر لاستضافة غريمه الهلال على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، ضِمن قمة مباريات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر صدارة ترتيب روشن بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني قبل ديربي الرياض غدًا الثلاثاء.

تشكيل النصر المتوقَّع ضدّ الهلال

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خطّ الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، أينييغو مارتينيز.

خطّ الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أيمن يحيى

خطّ الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كنغيسلي كومان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *