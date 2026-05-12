خيسوس يستقر على تشكيل النصر أمام الهلال

حسم البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ديربي الرياض المرتقبة أمام الهلال. ويستعدّ النصر لاستضافة غريمه الهلال على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، ضِمن قمة مباريات الجولة 32 من دوري روشن السعودي. ويحتل النصر صدارة ترتيب روشن بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني قبل ديربي الرياض غدًا الثلاثاء. تشكيل النصر المتوقَّع ضدّ الهلال حراسة المرمى: بينتو ماتيوس. خطّ الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، أينييغو مارتينيز. خطّ الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أيمن يحيى خطّ الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كنغيسلي كومان.