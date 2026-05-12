تعرف على تشكيل الهلال المنتظر في ديربي الرياض

ظهرت ملامح التشكيل الأساسي لفريق الهلال قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر في ديربي الرياض، المقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء ضِمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في صراع صدارة جدول الترتيب.

ويحلّ الهلال ضيفًا ثقيلًا على النصر في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، في قمة منتظرة تُعَدّ واحدة من أبرز مباريات الموسم، نظرًا لقوة المنافسة وتقارب النقاط بين الفريقين في سباق اللقب.

ومن المنتظر أن يدخل الإيطالي سيموني إنزاغي المباراة بتشكيل قوي، مع بعض التغييرات التكتيكية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين القوة الدفاعية والفاعلية الهجومية أمام خصم مباشر على الصدارة.

ويحتلّ الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل ديربي الرياض بفارق نقطتين عن النصر المتصدر.

تشكيل الهلال المتوقَّع ضدّ النصر

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خطّ الدفاع: ثيو هيرنانديز، يوسف أكتشيشك، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

خطّ الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.

خطّ الهجوم: سالم الدوسري، كريم بنزيما، مالكوم فيليب.