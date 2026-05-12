تعادل الخلود والأخدود سلبيًا

حسم التعادل السلبي مواجهة الخلود والأخدود، التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن، في لقاء غابت عنه الفاعلية الهجومية رغم المحاولات المتكررة من الجانبين.
شهدت المباراة محاولات عديدة من لاعبي الفريقين للوصول إلى الشباك، إلا أن اللمسة الأخيرة وغياب التركيز أمام المرمى حالا دون تسجيل أي أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
بهذه النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، ليواصل سعيه نحو تأمين بقائه رسميًا بين الكبار.
في المقابل، وصل الأخدود إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر، بعدما تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري يلو قبل عدة جولات.