بن زكري: أنقذت الشباب من الهبوط

أكد نور الدين بن زكري المدير الفني لفريق الشباب أن فريقه قدم مباراة قوية أمام نيوم رغم الخسارة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال بن زكري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “أنقذت الشباب من الهبوط، ووصلنا إلى المرمى 13 مرة خلال المباراة، لكننا لم نستغل الفرص بالشكل المطلوب”.
وأضاف: “ركلتا الجزاء اللتان احتسبتا أربكتا حسابات الفريق.. وفي الشوط الثاني كان الاستحواذ لصالح الشباب، وسددنا 16 كرة منها 6 على المرمى، بينما نيوم اكتفى بثلاث محاولات فقط.. لو كان لدينا بعض اللاعبين الإضافيين لكنا في وضع أفضل”.
وأشار بن زكري إلى أن فريقه حقق الهدف الأهم هذا الموسم، قائلًا: “لدي الكثير من الكلام، لكن هذا ليس وقته، لقد وصلنا إلى هدفنا الأسمى وهو ضمان البقاء قبل أربع جولات”.
رد قوي على الانتقادات
ورد المدرب الجزائري على الانتقادات التي اعتبرت أن وصفه بإنقاذ الشباب من الهبوط لا يليق بتاريخ النادي، موضحًا: “أنا أنقذت 6 فرق من الهبوط، وكاد الاتحاد أن يهبط في الموسم الذي أبقيت فيه الفيحاء حتى الجولة الأخيرة.. الأهلي هبط من قبل، وهناك أندية كبيرة أخرى تعرضت للهبوط”.
واختتم بن زكري تصريحاته: “لا يوجد لدي ميسي على دكة البدلاء ولم يشارك، لقد منحت جميع اللاعبين فرصة المشاركة”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م