الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة السعودية للمياه تطلقان “برنامج التأهيل الموحد لمقاولي قطاع المياه” لدعم استدامة قطاع المياه

البلاد (الرياض)

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة السعودية للمياه اليوم “برنامج التأهيل الموحد لمقاولي قطاع المياه” الخاص بمشاريع الهيئة السعودية للمياه، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان، وأمينها العام عبدالمجيد بن محمد الرشودي؛ وذلك لتعزيز التكامل المؤسسي وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في مشاريع البنية التحتية المائية في المملكة، وتتويجاً لاتفاقية التفاهم التي تم توقيعها سابقاً بين الطرفين.

وجرت مراسم الاطلاق والتدشين بمشاركة ممثلي الهيئتين في التوقيع الرسمي، حيث مثّل الهيئة السعودية للمياه وكيل الرئيس لبناء القدرات والتواصل، ومثّل الهيئة السعودية للمقاولين مدير أول إدارة التراخيص. وأوضح معالي م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم أن هذه الشراكة تأتي في إطار عمل الهيئة السعودية للمياه مع كافة الجهات المعنية لتمكين القطاع الخاص، وأن البرنامج يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم قطاع المقاولات المتخصص في المياه، مؤكدًا أنه يعكس توجه الهيئة السعودية للمياه نحو بناء منظومة تأهيل قائمة على معايير فنية واضحة، تضمن جودة التنفيذ وتعزز تنافسية المقاولين. ومن جانبه أكد محمد بن عبدالعزيز العجلان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أن التعاون بين الهيئتين يجسد نموذجًا للتكامل المؤسسي في تطوير برامج تأهيل متخصصة تخدم قطاعًا حيويًا، كما أن البرنامج صُمم وفق أفضل الممارسات المهنية ويركز على المعايير الفنية والحوكمة والالتزام التنظيمي، بما يرفع مستوى الجاهزية المهنية للمقاولين ويعزز موثوقية تنفيذ المشاريع.

وهذا يندرج تحت المهام المناطة بالهيئة السعودية للمقاولين التي تُعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات التنفيذية المميزة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم حزمة من الخدمات والتسهيلات التي تمكّن المقاولين من الحصول على “التأهيل المسبق” وفق معايير تقييم فنية دقيقة، مما يوفر مؤشراً ذا موثوقية عالية للهيئة السعودية للمياه عند تنفيذ المشاريع الإنشائية بالتعاون مع القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنافسية والشفافية في قطاع المقاولات، وضمان تنفيذ الأعمال التطويرية والمشاريع الاستراتيجية وفق أعلى معايير الجودة، بما يساهم في بناء وتطوير الخبرات المحلية في قطاع البناء والتشييد المرتبط بالمياه.

ويوفر البرنامج منصة موحدة تجمع مشاريع الهيئة السعودية للمياه، مما يعزز الفرص الاستثمارية للمقاولين، حيث يُشترط للمشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة اجتياز البرنامج عبر معايير أساسية.

وفي هذا الصدد، تدعو الهيئة السعودية للمقاولين الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الدخول عبر منصة “مُقاول”، والتوجه إلى “بوابة ارتقاء “، والمبادرة بتعبئة البيانات المطلوبة للبدء في إجراءات التأهيل المسبق. يُذكر أنّ الهيئة السعودية للمقاولين تُعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة “مُقاول” التي تهدف إلى تطوير القطاع والعاملين فيه، بينما تعمل الهيئة السعودية للمياه على إدارة وتطوير موارد المياه في المملكة وفق أعلى معايير الاستدامة والكفاءة العالمية.