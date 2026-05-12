 العطوي يقود الدرعية حتى نهاية الموسم 

الأحساء (صالح الأحمد)

أنهت إدارة نادي الدرعية اتفاقها النهائي مع المدرب الوطني الكابتن خالد العطوي لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، خلفًا للمدرب الهولندي ألفريد شرودر.

العطوي أشرف على تدريبات الفريق على أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال الـ48 ساعة القادمة.

وسيقود العطوي الفريق أمام البكيرية، وذلك بعد الهزيمة المخجلة التي تعرض لها الدرعية أمام الأنوار، في لقاء أثار غضب جماهير النادي، وأعاد الضغوط على الفريق في سباق الصعود المباشر.

ويُعد العطوي، من مواليد 1977، أحد أبرز المدربين الوطنيين في الكرة السعودية، حيث سبق له تدريب أندية:

• العيون

• النجوم

• الاتفاق

• القادسية

• ضمك

كما تولّى تدريب المنتخبات الوطنية السنية، وحقق نجاحات بارزة على مستوى تطوير المواهب والفئات العمرية.

وتأمل إدارة الدرعية أن ينجح العطوي في إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات خلال الجولة المقبلة المتبقية، والمحافظة على حظوظ النادي في تحقيق الصعود المباشر.