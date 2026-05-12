الأهلي.. منجز الوطن

منذ انطلاق المشروع الرياضي السعودي الكبير، كانت الأنظار تتجه نحو صناعة دوري أقوى، واستقطاب أسماء عالمية، ورفع القيمة الفنية والتسويقية لكرة القدم السعودية، لكن وسط كل هذا الزخم بقي هناك سؤال مهم: من النادي الذي استطاع تحويل هذا الدعم إلى“منجز خارجي” يُكتب باسم الوطن؟ الإجابة جاءت من الأهلي السعودي.
الأهلي لم يكتف بالمنافسة المحلية، أو الظهور الإعلامي، بل نجح في اعتلاء القارة وتحقيق بطولة النخبة الآسيوية للمرة الثانية في تاريخه، ليصبح النادي السعودي الوحيد من بين أندية الصندوق الأربعة، الذي يحقق بطولة خارجية منذ بداية المشروع الرياضي الحديث، وتملك صندوق الاستثمارات العامة للأندية الكبرى.
هذا الإنجاز لا يُقاس فقط بالكأس، بل بقيمته المعنوية والفنية والتاريخية.
فحين يرفع نادٍ سعودي كأسًا قاريًا باسم الوطن في ظل وجود أفضل لاعبين ومدربين ومشاريع رياضية في آسيا، فأنت لا تحقق بطولة عابرة؛ بل تؤكد نجاح العمل والاستقرار والهوية الفنية.
الأهلي قدم نموذجًا مختلفًا. فريق حافظ على استقراره الفني، تعامل بعقلانية مع ملف التعاقدات، ونجح في بناء منظومة تنافسية أوصلته إلى منصة التتويج القاري مجددًا، ليعيد التأكيد أن النجاح لا يُقاس فقط بحجم الصرف؛ بل بحسن الإدارة وجودة القرار والاستقرار الفني.
والأهم أن هذا الإنجاز لم يكن للأهلي وحده، بل للكرة السعودية كاملة.
لأن أي لقب خارجي يتحقق اليوم يُعزز صورة المشروع الرياضي السعودي عالميًا، ويرسخ فكرة أن الأندية السعودية، لم تعد مجرد مستهلك للمواهب، بل أصبحت قادرة على صناعة الإنجاز القاري، وتحقيق البطولات الكبرى.
سيبقى هذا اللقب علامة مهمة في تاريخ المرحلة الحالية؛ لأن الأهلي كتب اسمه كأول نادٍ سعودي من أندية الصندوق ينجح في تحقيق منجز خارجي في العصر الجديد للمشروع الرياضي السعودي، ولأن بطولات القارة دائمًا تُحفظ في ذاكرة الوطن قبل الجماهير.