إجلاء طبي لمواطنين من القاهرة إلى المملكة

البلاد (القاهرة)

تابعت سفارة المملكة لدى مصر، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، تنفيذ عملية إجلاء طبي لمواطنين سعوديين حالتهما الصحية حرجة. وأوضحت السفارة، أنه جرى نقلهما عبر طائرة الإجلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة. وأكدت حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في الخارج وتقديم الدعم لهم في الحالات الطارئة، معربةً عن شكرها للجهات الطبية والإدارية المصرية التي سهلت إجراءات الإجلاء وقدمت العناية اللازمة.