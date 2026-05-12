إجلاء طبي لمواطنين من القاهرة إلى المملكة

المحلياتإجلاء طبي لمواطنين من القاهرة إلى المملكة صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1447 هـ 12 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (القاهرة) تابعت سفارة المملكة لدى مصر، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، تنفيذ عملية إجلاء طبي لمواطنين سعوديين حالتهما الصحية حرجة. وأوضحت السفارة، أنه جرى نقلهما عبر طائرة الإجلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة. وأكدت حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في الخارج وتقديم الدعم لهم في الحالات الطارئة، معربةً عن شكرها للجهات الطبية والإدارية المصرية التي سهلت إجراءات الإجلاء وقدمت العناية اللازمة.