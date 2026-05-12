أمير عسير يرعى احتفال صعود نادي أبها إلى روشن وتتويجه بطلًا لدوري يلو

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، مساء اليوم، احتفال “قمم تصعد”، بمناسبة صعود نادي أبها إلى الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، وتتويجه بطلًا لدوري الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2025 – 2026، وذلك في مقر النادي بأبها.
وأعرب رئيس مجلس إدارة النادي سعد بن حامد الأحمري، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه واهتمامه المستمر بالرياضة والأندية في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدعم كان دافعًا لتحقيق الإنجاز والعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، الذي يُعد إنجازًا رياضيًا يعكس حجم العمل والتكامل بين الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين.
وشهد الحفل عددًا من الفقرات الاحتفالية والعروض المرئية التي استعرضت مسيرة الفريق خلال الموسم الرياضي، وما حققه من نتائج مميزة أسهمت في عودته إلى دوري المحترفين، إلى جانب تكريم اللاعبين والجهازين الفني والإداري.