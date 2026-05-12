أمير الشرقية يطّلع على جاهزية منافذ المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن

البلاد (الدمام)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، المدير العام للجوازات بالمملكة اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، يرافقه عدد من القيادات.
ونوّه سمو أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير الإمكانات كافة لتيسير رحلتهم منذ وصولهم إلى منافذ المملكة وحتى مغادرتهم، مشيدًا سموه بما تشهده منافذ المنطقة الشرقية من جاهزية وتكامل في الخدمات والإجراءات التقنية والتنظيمية لاستقبال الحجاج وتسهيل إجراءات دخولهم وانسيابية تنقلهم.
وقدم اللواء المربع لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن جاهزية منافذ المنطقة الشرقية لاستقبال الحجاج، والخطط التشغيلية والتنظيمية المعتمدة، التي تهدف إلى تسريع إنهاء الإجراءات، ورفع مستوى الجاهزية الميدانية والبشرية والتقنية.
وأعرب اللواء المربع عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعته واهتمامه، مؤكدًا جاهزية جميع المنافذ لاستقبال الحجاج، والعمل وفق خطط متكاملة لضمان تقديم الخدمات بكل كفاءة ويسر.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م