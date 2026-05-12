أمطار رعدية على مرتفعات 5 مناطق

المحلياتأمطار رعدية على مرتفعات 5 مناطق صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1447 هـ 12 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد اليوم (الثلاثاء) على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة. ولفت المركز إلى عدم استبعاد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض. وأشار إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق إضافة إلى أجزاء من حائل، والجوف، والحدود الشمالية والشرقية.