كأس آسيا.. أخضر – 17 يواجه طاجيكستان في ختام دور المجموعات

يخوض المنتخب الوطني تحت 17 عامًا مساء اليوم الثلاثاء، مباراته ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2026.
ويستضيف “الأخضر” منتخب طاجيكستان في تمام الثامنة مساءً على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مران على تكتيكي في الجانب الهجومي، أعقب ذلك مران على الضغط المتوسط، واختتمت الحصة التدريبية بمران تكتيكي على الحالة الهجومية.
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026، وإلى جانبه منتخبات طاجيكستان، تايلاند، وميانمار.
