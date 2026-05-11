40 ثانية لكل حاجّ.. إنهاء إجراءات سفر حجاج 10 دول

البلاد (جدة)

طوّرت وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، جهازًا متنقلًا لتسهيل إجراءات سفر الحجاج عَبْر مبادرة طريق مكة، التي تُنفذ في عامها الثامن هذا العام عبر 17 منفذًا في 10 دول.

ويّقدّم الجهاز الجديد خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتمكين الجهات المعنية من إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، خصوصًا كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتحقق من سلامة وثائق السفر والتأشيرات بدقة عالية.

ويتيح الجهاز التقاط الخصائص الحيوية، وأخذ صورة الوجه، وقراءة بيانات جوازات المسافرين في مدة قياسية لا تتجاوز 40 ثانية لكل حاجّ، ما يعكس مستوى التطور التقني الذي وصلت إليه الحلول الوطنية في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء في المنافذ.

وتجسّد هذه الخطوة تكامل الجهود بين وزارة الداخلية و”سدايا” لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن، عبر حلول تقنية مبتكرة بأيادٍ وطنية سعودية، تسهم في توفير الوقت والجهد، وتعزز جودة الخدمات المقدمة، للارتقاء برحلة الحاجّ الإيمانية في تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام.