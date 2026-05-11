وقف على جاهزية مشروع المطاف بالحرم.. نائب أمير مكة يتفقد مركز استقبال الحجاج بالنوارية

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، مركز استقبال وتوجيه الحجاج بالنوارية؛ للاطلاع على سير الأعمال التشغيلية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، برفقة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وأمين العاصمة المقدسة مساعد الداود، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة. ووقف الأمير سعود بن مشعل، خلال جولته التفقدية، على سير العمل في غرفة الاستعداد المسبق بالمركز، وما تضمه من شاشات وأنظمة تشغيلية، تُستخدم في متابعة العمليات التشغيلية، وما تضطلع به من مهام تشمل تأكيد مساكن الحجاج مع مقدّمي الخدمة قبل وصولهم، ومتابعة إحصاءات وصول الحافلات القادمة إلى المركز، إضافة إلى نظام تتبّع الحافلات؛ لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات. واطّلع سموّه على سير العمل بصالة استقبال حجاج البر، وآلية تبادل الحافلات الأجنبية والسعودية بالمركز، وما يتم تقديمه من خدمات تنظيمية، وتشغيلية تسهم في تسهيل إجراءات استقبال الحجاج، وتوجيههم إلى مقار سكنهم بكل يسر وانتظام.

كما زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة المسجد الحرام؛ للوقوف على جاهزية مشروع المطاف ومنظومة التشغيل والخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام لموسم حج 1447هـ، ضمن الجهود المستمرة؛ للارتقاء بكفاءة التشغيل وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، يرافقه عدد من المسؤولين، مستمعًا إلى شرحٍ عن الخطط التشغيلية والخدمية، التي تنفذها الجهات ذات العلاقة في المسجد الحرام، وما تشتمل عليه من آليات تنظيم الحشود، وتعزيز الخدمات وتهيئة المرافق، بما يضمن انسيابية الحركة وراحة الحجاج. وتفقد الأمير سعود بن مشعل أعمال التوسعة السعودية الثالثة، واطّلع على سير أعمال التسليم المرحلي للتشغيل، التي ينفذها مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تأتي هذه الجهود في إطار منظومة تشغيلية متكاملة، تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين والزوار، وتهيئة بيئة تعبّدية أكثر يسرًا وانسيابية داخل المسجد الحرام ومرافقه.