وزير الخارجية يصل إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى المملكة المتحدة اليوم، في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يلتقي سموه خلال الزيارة بوزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر؛ وذلك لبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م