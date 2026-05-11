واشنطن تدرس تعزيز وجودها العسكري داخل إسرائيل

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نشر قوات عسكرية دائمة داخل إسرائيل، في إطار مراجعة أوسع لانتشارها العسكري في المنطقة، وفق ما نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع.

وبحسب المصدر، فإن القوات الأميركية الموجودة حالياً داخل إسرائيل لن يتم سحبها في المستقبل القريب أو حتى البعيد، في إشارة إلى توجه نحو تثبيت الوجود العسكري الأميركي بشكل طويل الأمد.

وتشير التقديرات الأمنية في إسرائيل إلى أن النقاشات الجارية داخل دوائر القرار الأمريكية تشمل عدة خيارات؛ من بينها نشر بطاريات دفاع جوي متقدمة، أو تمركز أسراب من الطائرات المقاتلة، أو إنشاء مكونات عسكرية إضافية ضمن ترتيبات دفاعية موسعة. وأضاف المصدر أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في إقامة قاعدة عسكرية أمريكية مستقبلية داخل الأراضي الإسرائيلية، في خطوة من شأنها، أن تعزز التعاون العسكري الاستراتيجي بين الجانبين بشكل غير مسبوق.

يأتي هذا التطور في سياق إعادة تقييم أوسع للوجود العسكري الأمريكي في عدة مناطق حول العالم، حيث سبق أن أثيرت نقاشات داخل واشنطن بشأن إعادة تموضع القوات في أوروبا والشرق الأوسط، في ظل التحولات الأمنية والتحديات الإقليمية المتسارعة.

ويرى مراقبون أن أي خطوة نحو نشر دائم للقوات الأمريكية داخل إسرائيل، إن تمت، ستشكل تحولاً لافتاً في طبيعة الحضور العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وتؤشر إلى مرحلة جديدة من التنسيق الدفاعي بين الجانبين.