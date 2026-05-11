هجوم جوي يستهدف سفينة شحن كورية

البلاد (سيول)

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، أن سفينة شحن تابعة لشركة “إتش إم إم” تعرضت لهجوم جوي في منطقة مضيق هرمز مطلع مايو، في حادثة جديدة تثير المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية بارك إيل: إن سفينة الشحن “إتش إم إم نامو” تعرضت لهجوم من طائرتين مجهولتين يوم الرابع من مايو، بفاصل زمني يقارب الدقيقة بين الضربتين، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحرك.

وأوضح أن الطائرتين ظهرتا في تسجيلات كاميرات المراقبة، إلا أن تحديد نوعهما، أو مصدر إطلاقهما لا يزال غير واضح، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة، بما في ذلك تحليل الحطام وشظايا المحرك لتحديد طبيعة الهجوم.

وبحسب البيان، يُعتقد أن الضربة الأولى تسببت في اندلاع الحريق، بينما أدت الضربة الثانية إلى اتساعه بشكل سريع، في حين لم تُسجل إصابات بشرية نتيجة الحادث. وكانت سيول قد أعلنت في وقت سابق وقوع انفجار وحريق على متن السفينة أثناء وجودها قرب المياه الإماراتية، قبل أن يتم سحبها لاحقاً إلى ميناء في دبي لإجراء التحقيقات الفنية.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر رسمية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر في حينه أن الحادث قد يكون نتيجة “هجوم إيراني”، داعياً كوريا الجنوبية إلى الانضمام إلى مبادرة دولية؛ لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز.

من جهتها، نفت السفارة الإيرانية في سيول أي مسؤولية عن الحادث، مؤكدة رفضها القاطع لجميع الاتهامات المتعلقة بتورط طهران في الهجوم.

كما استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الإيراني لدى سيول لطلب توضيحات رسمية بشأن التطورات والاستنتاجات الأولية للتحقيق.

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الاستهدافات البحرية في المنطقة.