نتائج قوية وعوائد متنامية لمساهميها.. 82 مليار ريال توزيعات أرباح أرامكو السعودية للربع الأول

البلاد (الظهران)

أظهرت النتائج المالية لشركة «أرامكو السعودية» نتائج مالية قوية للربع الأول من العام الحالي 2026، وتعزيز ربحيتها رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة . إذ بلغ إجمالي الإيرادات 433.10 مليار ريال، مقارنة بـ 405.65 مليار خلال الربع ذاته من عام 2025 ، بزيادة 6.76%.

وبحسب بيان الشركة ، بلغ صافي الدخل المعدل 126 مليار ريال، والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 115.2 مليار ريال ، والتدفقات الحرة 69.9 مليار ريال مدفوعة بزيادة في رأس المال العامل ، كما واصلت الاستثمار في مستقبلها عبر نفقات رأسمالية بلغت 45.4 مليار لدعم أهداف النمو الاستراتيجي.

وأقرت الشركة توزيع أرباح أساسية بإجمالي 82.1 مليار ، تأكيدا لالتزامها تقديم عوائد مستدامة ومتنامية لمساهميها ، مؤكدة أن النتائج تعكس مرونة استثنائية وجاهزية عالية في مواجهة التقلبات العالمية ، حيث برز خط أنابيب «شرق – غرب» كشريان إمداد حيوي ، ساهم بفعالية في التخفيف من آثار صدمة الطاقة العالمية وضمان استمرارية المنتجات للعملاء. كما توفر قدرات التخزين المحلية والدولية للشركة خيارات إضافية لتعزيز موثوقية الإمدادات في مختلف الظروف. وتأتي هذه النتائج القوية ، بالتوازي مع استمرارها في ضخ الشركة لاستثمارات رأسمالية لتوسيع طاقتها الإنتاجية وتعزيز محفظتها في قطاعي التكرير والبتروكيميائيات.

حصة الأسهم

بناءً على إعلان نتائج أرامكو للربع الأول ، ستكون حصة السهم الواحد من توزيعات الأرباح (0.3393) ريال، سيتم صرفها لأكثر من 241.9 مليار سهم مستحق. وحددت الشركة تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 1 يونيو المقبل، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ومن المقرر الإيداع في حسابات المستحقين ابتداءً من يوم 9 يونيو.

أكد أهمية النفط والغاز لاقتصاد العالم ..الناصر: أداء أرامكو يعكس مرونة تشغيلية استثنائية وربحية قوية

قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن أداء الشركة خلال الربع الأول ، يعكس مرونة تشغيلية استثنائية ، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة في المنطقة أظهرت بوضوح الإسهام الحيوي للنفط والغاز في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، مما يمثل تذكيراً بأهمية توفر إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة.

وأشار إلى الدور الاستراتيجي لخط أنابيب «شرق – غرب» في المملكة، والذي عمل بكامل طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال هذا الربع. مؤكدا أن هذا الشريان الحيوي ضَمن استمرار إمدادات النفط والمنتجات إلى الأسواق العالمية، وتقديم الدعم للعملاء الذين تأثروا بقيود الشحن في مضيق هرمز. كما أشار إلى استمرار أرامكو السعودية في تحقيق المستويات الربحية القوية، والتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، والتدفقات النقدية الحرة وزيادة توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 3.5 % على أساس سنوي. واختتم المهندس أمين الناصر تصريحاته بالتأكيد على أن أرامكو تظل ثابتة في التركيز على أولوياتها الاستراتيجية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وشبكتها العالمية للتغلب على اضطرابات إمدادات وأسواق الطاقة . وأثنى على احترافية وتفاني موظفي وموظفات الشركة الذين ساهموا بخبراتهم في استمرارية تقديم الخدمات للعملاء وتحقيق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين رغم كافة التحديات المحيطة.