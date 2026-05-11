“مهد” تطلق بطولة وطنية لاكتشاف مواهب كرة القدم في مختلف مناطق المملكة

البلاد (الرياض)
أعلنت أكاديمية مهد الرياضية إطلاق بطولة مهد لاكتشاف مواهب كرة القدم في المناطق، ضمن مشروع وطني يستهدف اكتشاف وصناعة الجيل القادم من نجوم كرة القدم السعودية، عبر جولات تشمل مختلف مناطق المملكة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواهب.
وتُقام البطولة التي تنطلق في (17) مايو الجاري, بنظام (5) ضد (5) بمشاركة (16) فريقًا في كل منطقة، على أن تتكوّن الفرق من (7) لاعبين، فيما تُلعب المباريات من شوطين بواقع (15) دقيقة لكل شوط، في أجواء تنافسية تهدف إلى إبراز المهارات الفنية والقدرات الفردية للاعبين، على أن يكون التسجيل والمشاركة عبر رابط المنصة الرسمية للبطولة:
https://mahd.gov.sa/events/btolah-mahd-football-talents-regions-ar.
وتهدف البطولة إلى إيجاد منصة احترافية تسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، إلى جانب تعزيز فرص الانتقال من الهواية إلى الاحتراف، عبر متابعة مباشرة من كشافي أكاديمية مهد المتخصصين في تقييم اللاعبين واختيار العناصر المميزة.
وبحسب نظام البطولة، يتأهل الفريق الفائز من كل منطقة مباشرة إلى النهائيات المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل بمقر أكاديمية مهد الرياضية، إضافة إلى اختيار فريق آخر يضم أفضل اللاعبين من الفرق المشاركة، وذلك بناءً على تقييم كشافي الأكاديمية، لمنح الفرصة لأبرز المواهب الفردية لمواصلة مشوارها في المنافسة النهائية.
وتأتي البطولة امتدادًا لجهود أكاديمية مهد في دعم الرياضة السعودية واكتشاف الطاقات الكروية في جميع أنحاء المملكة، من خلال توفير بيئة تنافسية احترافية تساعد اللاعبين على تطوير مهاراتهم وإبراز إمكاناتهم أمام المختصين.
