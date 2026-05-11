“مستقبل الاستثمار” تعلن أجندة ومتحدثي قمة “أولوية أوروبا”

البلاد (الرياض)

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم (الاثنين)، المجموعة الأولى من المتحدثين الرئيسيين والأجندة الاستراتيجية لقمة “أولوية أوروبا” “FII PRIORITY Europe 2026″، المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2026، تحت شعار “أوروبا برؤية جديدة: رأس المال، السيادة، والاستقلال الاستراتيجي”.

وتهدف القمة إلى جمع المستثمرين العالميين وصناع السياسات والمبتكرين وقادة الأعمال لمناقشة سبل تعزيز تنافسية أوروبا طويلة الأمد، خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والأمن والتمويل والتحول الصناعي.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس إن أوروبا تمر بمرحلة حاسمة تتطلب تعبئة فعالة لرؤوس الأموال عبر مختلف الصناعات والتقنيات والبنية التحتية، مؤكدًا أن القمة ستوفر منصة لمناقشة الفرص الجديدة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتصنيع والتمويل والنمو المستدام.

وتتضمن أجندة القمة عددًا من الملفات الاستراتيجية، من بينها مستقبل أوروبا الاقتصادي، والتعريفات الجمركية، والتجارة العالمية، والنظام الجيو اقتصادي الجديد، إلى جانب قضايا “الذكاء الاصطناعي السيادي”.

في حين تضم قائمة المتحدثين قيادات من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، من بينها آي بي إم، وجي بي مورغان تشيس، وغولدمان ساكس، وناسداك، وبي واي دي.

وتضم القمة نخبة من القادة العالميين ومنهم سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة ريما بنت بندر، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس أمناء المبادرة ياسر الرميان، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير المالية محمد الجدعان، إضافةً إلى رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، ووزير الشركات و”صنع في إيطاليا” أدولفو أورسو، وعضو مجلس الشيوخ الإيطالي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي.

كما يتحدث في القمة الرئيس التنفيذي لمجموعة “فور سيزونز أليخاندرو رينال، والرئيس المشارك لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيجما ليثيوم (Sigma Lithium) آنا كابرال، ونائب الرئيس الأول والمديرة العامة لشركة “IBM” في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي آنا باولا أسيس، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة العالمية الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة “جي بي مورغان تشيس” أندرو إل كوهين، والرئيس التنفيذي لمجموعة يوني كريديت (UniCredit) أندريا أورسيل، والرئيس المشارك العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في “غولدمان ساكس”، والرئيس التنفيذي المشارك لـ “غولدمان ساكس الدولية أنطوني غوتمان، والرئيس المشارك للهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة كارمي أرتيغاس، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيمكو (PIMCO) إيمانويل رومان.

بالإضافة إلى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إيوانيس تساكيريس، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية (البيت الأبيض) جاكوب هيلبيرغ، ورئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة “لانزا تيك” (LanzaTech) الدكتورة جينيفر هولمغرين، ونائب الرئيس للسياسات والشراكات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مارك بومان، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تكنوجيم (Technogym) نيريو أليساندري، والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي روبوتيكس (Agility Robotics) بيغي جونسون، والمؤسس المشارك الرئيس التنفيذي لشركة ليكود إيه آي (Liquid AI) رامين حسني، والمديرة المالية لـناسداك (Nasdaq) سارة يونغوود، ورئيس مجلس إدارة مجموعة جوليوس باير (Julius Baer Group) سير نويل كوين، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيوكليو (newcleo) ستيفانو بوونو، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة بي واي دي (BYD) ستيلا لي.

وتعكس القمة توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تأمين البنية التحتية الرقمية والطاقة المستقبلية، وربط الأسواق الأوروبية بالاقتصاد العالمي.