مركز الملك سلمان يوسع حضوره الإنساني.. دعم غذائي شامل لغزة وتشاد والسودان

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أداء دوره الإنساني الفاعل في دعم الشعوب المتضررة حول العالم، من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية، التي تركز بشكل أساسي على الأمن الغذائي، وتخفيف معاناة الفئات الأكثر احتياجًا في عدد من الدول.

في قطاع غزة، واصل المطبخ المركزي التابع للمركز توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث تم توزيع 25,000 وجبة غذائية، استفاد منها 25,000 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب القطاع، في إطار استجابة إنسانية، تهدف إلى دعم السكان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وفي تشاد، قام المركز بتوزيع 1,000 سلة غذائية في قرى بولاية مايوكيبي الشرقية، شملت مناطق بريم، وكونون بركة، وقونو كسكلا، استفاد منها نحو 6,000 فرد، وذلك ضمن مشروع المساعدات العينية؛ الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي في المناطق الأكثر احتياجًا.

أما في السودان، فقد نفذ المركز عدة عمليات إغاثية، شملت توزيع 4,000 كرتون تمر بوزن إجمالي بلغ 32 طنًا في إقليم النيل الأزرق، ضمن مبادرة “مدد” 2026م، إضافة إلى توزيع 800 سلة غذائية في ولاية الخرطوم للأسر النازحة والعائدة، استفاد منها 5,741 فردًا، في إطار دعم الاستقرار الغذائي والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.

وتعكس هذه الجهود المتواصلة الدور الريادي للمملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في مد يد العون للشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم، وتعزيز قيم التضامن الإنساني والاستجابة السريعة للأزمات، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية، وتحقيق الأمن الغذائي في مناطق متعددة حول العالم.