مذكرة تعاون لتعزيز مستويات السلامة في السكك الحديدية

وقّع المركز الوطني لسلامة النقل مذكرة تعاون مع الخطوط الحديدية السعودية (سار)؛ لتعزيز مستويات السلامة في نمط النقل السككي بالمملكة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز سلامة أنظمة النقل في النمط السككي من خلال تنسيق الأنشطة والأعمال المتعلقة بتحقيقات السلامة في الحوادث الجسيمة والبلاغات، وتبادل البيانات، وبحوث السلامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بسلامة النقل. ومثّل المركز في الاتفاقية الرئيس التنفيذي الكابتن طيّ بن عبدالرحمن الشمري، فيما مثّل “سار” الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك.

وتشمل مجالات التعاون دعم أنشطة التحقيق في الحوادث والوقائع في النقل السككي، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بسلامة النقل، وتنسيق أنشطة تحقيقات السلامة والبلاغات، والتعاون الفني في دراسات وتحقيقات السلامة، وتبادل المعلومات والبيانات والخدمات خلال التحقيق، وتقديم توصيات السلامة، وتنظيم حملات توعوية مشتركة، وإقامة دورات تدريبية تخصصية لتعزيز الخبرات الفنية ورفع جاهزية الاستجابة لحالات الطوارئ، والمشاركة في المؤتمرات والندوات.

يأتي توقيع مذكرة التعاون في إطار جهود المركز الوطني لسلامة النقل لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات والممارسات الوطنية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات قطاع النقل؛ وفق رؤية المملكة 2030.