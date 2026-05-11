مدير عام الجوازات: تدشين مبادرة طريق مكة في جمهورية السنغال تحقيق لنجاحها في عامها الثامن

واس (داكار)
أكد مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، أن تدشين مبادرة طريق مكة في جمهورية السنغال تحقيق لنجاحها في عامها الثامن، حيث تضم اليوم عشر دول انضمت إلى هذه المبادرة عبر (17) منفذًا دوليًا.
جاء ذلك خلال تدشين مبادرة طريق مكة في عاصمة السنغال داكار بمطار بليز دياغني الدولي لأول مرة.
وأشار اللواء المربع إلى أن المبادرة تأتي تتويجًا للجهود التي تسهل من إجراءات دخول الحجاج قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة، من حيث جودة الخدمات، وسهولة في الإجراء، مفيدًا أن المملكة سخرت كل إمكاناتها التقنية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن.
وقدم شكره للمسؤولين والقائمين في جمهورية السنغال على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتعاون المشترك فيما بين المملكة والسنغال.
بدوره أشار القائم بأعمال سفارة المملكة في السنغال محمد بن غازي العتيبي إلى أن تدشين مبادرة طريق مكة لأول مرة في جمهورية السنغال، لاقت أصداءً إيجابية وواسعة على المستويين الحكومي والشعبي.
وبين العتيبي أن المبادرة بطبيعتها تُعد نموذجًا متميزًا وامتدادًا لما تقدمه حكومة المملكة -أيدها الله- من خدمات لضيوف الرحمن، وانطلاقًا من رسالة المملكة الراسخة في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.
من جانبه، أبان وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج المهندس إياد بن أحمد رهبيني، أن تدشين المبادرة يُعد استمرارًا لنجاحها منذ انطلاقها في عام 2017، لافتًا إلى أن المبادرة تساعد في تسهيل وتيسير خدمات الحج، حيث يقوم جميع الحجاج بعمل دخولهم للمملكة من جمهورية السنغال، إلى أن يصلوا إلى المملكة، ويتجهوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر حافلات مخصصة، كما يجدوا حقائبهم في مقر سكنهم.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة (1.254.994) حاجًا.