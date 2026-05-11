الرياضة

في روشن.. نيوم يستعيد ذاكرة الفوز بثنائية الشباب

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1447 هـ      11 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استعاد فريق نيوم ذاكرة الانتصارات، بعدما نجح في أن يحسم مواجهته أمام ضيفه فريق الشباب، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين في تبوك، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين.

سجل سعيد بن رحمة هدفي نيوم في مرمى الشباب في الدقيقتين 19 و 45 من عمر المباراة من ركلتي جزاء.
وقلص الفارق البلجيكي يانيك كاراسكو بتسجيل هدف الشباب الوحيد مع الدقيقة 78.

هذا الفوز، رفع رصيد فريق نيوم إلى 44 نقطة محتلاً المركز الثامن في جدول ترتيب روشن، فيما جمدت الخسارة رصيد الشباب عند 32 نقطة ليحتل المرتبة الثالثة عشرة في جدول المسابقة.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *