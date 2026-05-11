في روشن.. نيوم يستعيد ذاكرة الفوز بثنائية الشباب

البلاد (جدة)
استعاد فريق نيوم ذاكرة الانتصارات، بعدما نجح في أن يحسم مواجهته أمام ضيفه فريق الشباب، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين في تبوك، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين.
سجل سعيد بن رحمة هدفي نيوم في مرمى الشباب في الدقيقتين 19 و 45 من عمر المباراة من ركلتي جزاء.
وقلص الفارق البلجيكي يانيك كاراسكو بتسجيل هدف الشباب الوحيد مع الدقيقة 78.
هذا الفوز، رفع رصيد فريق نيوم إلى 44 نقطة محتلاً المركز الثامن في جدول ترتيب روشن، فيما جمدت الخسارة رصيد الشباب عند 32 نقطة ليحتل المرتبة الثالثة عشرة في جدول المسابقة.
