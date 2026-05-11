 غيابات مؤثرة في ديربي النصر والهلال

البلاد (جدة) تأكد غياب خمسة من نجوم النصر والهلال عن ديربي الرياض المقرر له غدًا الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة رقم 32 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026. غيابات النصر والهلال ويفقد النصر أمام الهلال الثلاثي أنجيلو غابراييل وعبدالله الخيبري وعلي الحسن بداعي الإصابة. أما عن غيابات الهلال في مواجهة النصر بديربي الرياض؛ فيبرز اسم الثائي حمد اليامي وكاليدو كوليبالي بداعي الإصابة أيضًا. ويحتل النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الوصافة قبل ديربي الغد.